شرطة جدة تقبض على إسباني لتلقيه أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها لخارج المملكة

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الإسبانية لتلقيه أموالًا مجهولة المصدر، وإيداعها في حساب شركة تجارية يعمل فيها وتحويلها إلى خارح المملكة، وعثر بحوزته على مبلغ (305,893) ريالًا. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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