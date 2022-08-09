ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة بمنتزه السودة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة لذلك في متنزه السودة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.