شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يصدم الزمالك بسبب هدفه والغرافة القطري يضرب الأبيض في مقتل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، صدمة قوية إلى نادي الزمالك بشأن هدفه الصيفي.

الزمالك يسعى للتعاقد مع أبو بكر من النصر

ويرتبط الزمالك بالتعاقد مع الكاميروني فينسنت أبوبكر مهاجم العالمي، وسط أنباء تفيد اقترابه من الرحيل عن صفوف فريقه بالموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن أبو بكر دخل اهتمامات العديد من الأندية،، في ظل تألقه بشكل لافت في الفترة الماضية، خاصةً أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، والتي حصد لقب هدافها برصيد 8 أهداف.

النصر يرفض رحيل أبو بكر بعد طلب جارسيا

وأكدت صحيفة "سبورت 24 السعودية"، أن النصر السعودي يتمسك ببقاء اللاعب الكاميروني، باعتباره أحد الركائز الأساسية في حسابات رودي جارسيا الذي أوصى ببقاء المهاجم الكاميروني ضمن فريقه للموسم المقبل.



الغرافة القطري يعرض مبلغ خيالي لضم أبو بكر



وتابعت: "الزمالك ليس الفريق الوحيد الذي يهتم بضم أبو بكر، حيث يرغب نادي الغرافة القطري أيضًا بالظفر بخدمات المهاجم الكاميروني، بمقابل مادي خيالي، يصل إلى 22.5 مليون ريال، وفي حال الموافقة على رحيله سيكون للفريق القطري بسبب المقابل المادي".

ويواصل العالمي بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، معسكره الخارجي في مدينة ماريبا الإسبانية استعدادًا للموسم الجديد.

ونجح النصر، في تحقيق فوز ودي على حساب توريمولينوس الإسباني بهدفين مقابل هدف وحيد، بعدما فاز على ملقا بهدفين دون رد، وتعادل مع لاس بالماس بهدفين لكل فريق.