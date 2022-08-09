“تراحم” تدشن مقرها الجديد بمنطقة تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

دشنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم واسرهم “تراحم” بمنطقة تبوك، أمس مقرها الجديد على امتداد طريق الملك عبدالله وسط مدينة تبوك، بحضور مدير السجون بمنطقة تبوك اللواء سلمان العتيبي، والأمين العام للجنة الدكتور صقر محمد القرني، وعدد من المسؤولين .

وأوضح رئيس اللجنة بمنطقة تبوك أحمد بن عطيه الحارثي أن المقر الجديد للجنة يأتي في اطار سعي اللجنة لتطوير خدماتها وتقديمها عبر منظومة متكاملة من التقنيات الحديثة بإدارة شباب وفتيات قادرين على أداء مهامه على أكمل وجه.

وأشار إلى أن المقر الجديد، يحتوي على مكاتب وصالات متعددة الاغراض وأخرى خاصة بالتواصل وقاعة للتدريب وتنظيم الدورات.

وبين أن اللجنة تقدم برامج ومبادرات تُسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسر السجناء، والإسهام في تقديم وتنظيم البرامج والدورات الإصلاحية للنزلاء والمفرج عنهم.