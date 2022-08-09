الدكتور الربيعة يجتمع مع نائب وزير الصحة البولندي وممثلة منظمة الصحة العالمية في بولندا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

عقد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، اجتماعاً في العاصمة البولندية وارسو، ضمّ نائب وزير الصحة البولندي فالديمار كراسكا، وممثلة منظمة الصحة العالمية في بولندا بالوما كوتشي، ومسؤولة العلاقات الخارجية بالمنظمة رنا زيانتا، وعدداً من المسؤولين البولنديين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.

وقدم الدكتور الربيعة نبذة عن الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال المركز حول العالم، مستعرضاً دورها في تقديم المساعدات الطبية المتنوعة للعديد من الدول المتضررة وذات الاحتياج خصوصاً خلال جائحة كورونا.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بالمجالات الإنسانية والإغاثية، كما تم مناقشة مستجدات المشاريع الإنسانية التي تستهدف اللاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة وبالأخص بولندا.

وقدم نائب وزير الصحة البولندي والدمار كراساك شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز، على ما قدمته من مساعدات للاجئين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا، منوهاً بجهود المركز الإنسانية وانتشارها الواسع في العالم.

كما عبرت بالوما كوتشي ممثلة منظمة الصحة العالمية في بولندا، عن تقديرها وامتنانها للمركز على الدعم المقدم لصالح اللاجئين من أوكرانيا إلى بولندا والدول المجاورة، مشيدة بالشراكة القوية والوثيقة التي تجمع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة وما أثمرت عنه من مساعدة لملايين المحتاجين والمتضررين في أرجاء العالم.