محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قدمت صحة القنفذة خدماتها لـ 7141 مستفيداً، وذلك خلال شهر يوليو للعام الحالي 2022م. وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى القنفذة 2500 مراجع ، والعيادات الخارجية بمستشفى جنوب القنفذة 1647 مراجعاً, والعيادات الخارجية بمستشفى ثريبان 511, والعيادات الخارجية بمستشفى المظيلف 1065، والعيادات الخارجية بمستشفى نمرة 1418 مراجعاً.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 7 آلاف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات صحة القنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.