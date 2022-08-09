اخبار دوليه – بايدن يتعثر في ارتداء السترة وزوجته تتدخل

محمد بن مسعود - الدمام - رصد شريط فيديو موقفا طريفا للرئيس الأميركي، جو بايدن، لدى نزوله من المروحية الرئاسية في ولاية كنتاكي، التي وصلها قادما من العاصمة واشنطن.

وكان بايدن يحاول ارتداء السترة الزرقاء اللون، لكنه فشل في إتمام الأمر، مما حدا بالسيدة الأولى جيل بايدن إلى التدخل، حيث ساعدته في ارتداء السترة.

ولم تمض لحظات حتى سقطت النظارة الرياضية الشهيرة، التي يواظب بايدن على ارتدائها منذ أن كان شابا على مدرج المطار.

وفي هذه الحالة، قام بايدن برفع النظارة عن الأرض وحده ومن دون تدخل زوجته.

ووصل بايدن إلى ولاية كنتاكي لتفقد الأضرار التي خلفتها الفيضانات التي ضربت الولاية وخلفت عشرات القتلى.

وكان بايدن أعلن، الأسبوع الماضي، الولاية منطقة «كارثة كبرى»، مما يسمح بالحصول على تمويل فيدرالي للأعمال الطارئة.

وهذه أول رحلة للرئيس الأميركي داخل الولايات المتحدة بعد تعافيه من الإصابة بمرض «كوفيد- 19» الذي يسببه فيروس كورونا.

وتباينت ردود فعل المغردين بشأن حادثة بايدن، فالبعض اعتبرها حادثة طريفة وألقى باللوم على السيدة الأولى، في حين اعتبر آخرون أن الأمر يظهر اعتلال صحة بايدن الجسدية، علما بأنه يبلغ من العمر 79 عاما.

ولم تتوقف الحوادث الخارجة عن المألوف في رحلة بايدن إلى كنتاكي هنا، إذ خرج عن السياق خلال حديثه مع المتضررين من الفيضانات.

وقال بايدن إن :»النبأ السيء بالنسبة إليكم هو أن أنني سأعود لأنني أريد أن أراها (أضرار الفيضانات)».