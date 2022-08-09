شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر: لاعب الهلال ساهم في انتقالي للعالمي وأنا ثالث أفضل لاعب بالعالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن تفاصيل توقيعه مع الفريق ودور لاعب الهلال السعودي، في تواجده مع العالمي خلال الفترة المقبلة.



النصر يتعاقد مع جيسلان كونان من ريمس الفرنسي



وكان نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تعاقد مع الإيفواري جيسلان كونان لمدة 3 سنوات قادمة، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده بشكل رسمي، مع ستاد ريمس الفرنسي، يوليو الماضي.

وأكد كونان خلال تصريحات له مع المركز الإعلامي اليوم، أن معسكر الفريق رائع، والجميع هنا يصنعون أجواء المعسكر، لا يوجد شخص واحد فقط، ويبحث عن تحقيق مجد مع الفريق.



كونان: ماريجا ساهم في انتقالي إلى النصر السعودي



وتابع: "بعدما تلقيت عرض النصر، في الحقيقة تواصلت مع ماريجا نجم الهلال، ومنحني رأيه في الدوري وفريق العالمي، وهو ما حفزني لخوض التجربة".

وحرص الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم الفريق على مداعبة زميله الجديد حيث وجه له سؤال كم ستعطيني اسيست لأسجل أهداف هذا الموسم؟: ليرد "أعتقد أنني سأبذل قصارى جهدي لمساعدة مهاجمي الفريق في الحصول على فرص تسجيل، والأهم من ذلك، هو انتصارات الفريق وتحقيق هدف المجموعة كاملة بالفوز بالألقاب إن شاء الله".

وأضاف: "أنا ثالث أفضل ظهير أيسر في العالم، بعد البرازيليين مارسيلو لاعب ريال مدريد والأسطورة كارلوس، وديديه دروجبا ويحيى توريه هم أفضل ثنائي في كوت ديفوار".