شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم فذ.. اتحاد جدة يحسم التعاقد مع بديل حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، أنهى الاتفاق مع بديل المغربي عبد الرازق حمدالله مهاجم الفريق، بالموسم الجديد.

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، أعلنت إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر، بعدما قدم نادي النصر فريقه السابق، تسجيلات صوتية، تؤكد دخول الاتحاد في مفاوضات غير قانونية مع عبد الرزاق حمد الله، قبل انتقاله في يناير الماضي.

كما قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، إيقاف نادي الاتحاد من التعاقدات، لفترة تسجيل واحدة وهي فترة الانتقالات الشتوية.

عقوبات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالدوري السعودي



وجاءت باقي العقوبات كالآتي: فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال على المغربي عبدالرزاق حمدالله، بالإضافة إلى إيقاف حامد بن موسى البلوي المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة، لمدة 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال سعودي، وإيقاف مشعل بن أحمد السعيد مدير الكرة بنادي اتحاد جدة، لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تغريم نادي اتحاد جدة، 500 ألف ريال سعودي، بسبب دخوله في مفاوضات مع حمدالله أثناء تواجده مع العالمي واتهامه بتحريض اللاعب على المغادرة.

وكان نادي النصر قدم إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تسجيلات صوتية، تفيد بتفاوض الاتحاد وحمد الله، خلال الفترة الغير قانونية من عقد اللاعب، مع العالمي.

الاتحاد يقترب من استعادة الصيعري في الموسم الجديد

وأكدت صحيفة "الجزيرة السعودية"، أن العميد أنهى إجراءات التوقيع مع مهاجم الفيصلي لتعويض غياب المغربي عبدالرزاق حمد الله، لتدعيم صفوف الفريق.

وتابعت: "إدارة العميد أنهت الاتفاق مع الفيصلي، لانتقال محمد الصيعري مهاجم الفريق، لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".



الاتحاد يحاول ضم صفقات قوية بالصيف



وأضافت: "هناك سعي كبير من جانب الاتحاد للتوقيع مع عدد من الصفقات المحلية، خلال الفترة الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق وسد الثغرات، بسبب المنع من التسجيل في الشتوية".

واختتمت: "من المنتظر إعلان نادي الاتحاد عن التوقيع مع الصيعري بشكل رسمي، خلال الايام القليلة المقبلة، وقبل أول مباريات الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

ويعتبر الصيعري من ناشئي الاتحاد، حيث تدرج بالفئات السنية بالنادي، قبل أن ينتقل إلى عدد من الأنديه بدايةً من هجر إلى الاتفاق إلى التعاون إلى الحزم والوحدة وأخيرًا الفيصلي بالموسم المنصرم".