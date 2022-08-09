شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الهلال يُقرر فسخ عقده مع شريك النجاح وموعد تحديد بديله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قرر فسخ التعاقد مع واحد من شركاء النجاح خلال السنوات الماضية.

الهلال يتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وتوج الزعيم الهلالي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد حتى آخر الجولات بالموسم الماضي.



الهلال يفسخ التعاقد مع إعمار بالبند الجزائي



وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، حسب مصادر لها داخل النادي، أن الهلال فسخ العقد الذي يربط النادي، مع شركة إعمار الإماراتية، الشريك الاستراتيجي.

وتابعت: "قرار إدارة بن نافل، جاء عن طريق استغلال البند الذي يتيح للنادي أو الشركة، فسخ العقد من طرف واحد فقط، بعد مرور 3 سنوات، من التوقيع".

وكان الهلال، وقع في عام 2019، أثناء تولي الأمير محمد بن فيصل، رئاسة مجلس إدارة النادي، عقد رعاية مع شركة إعمار، لمدة 5 سنوات، في صفقة تاريخية وقتها.



الهلال يكشف الشريك الاستراتيجي قبل بداية الموسم



وأشارت الصحيفة، إلى أن الهلال، سيعلن عن الشريك الاستراتيجي الجديد، والذي سيظهر اسمه على قميص الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يفوز وديًا ضد ألميريا الإسباني بمواجهة الأبطال

ويستعد الزعيم بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، للموسم الجديد بمعسكر في الوقت الحالي، ونجح في تحقيق الفوز ضد ألميريا الإسباني بهدفين مقابل هدف وحيد، في مواجهة الأبطال وديًا.