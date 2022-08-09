شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خطوة واحدة تفصل النصر عن ضم صفقة عالمية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة السعودية بوجود رغبة لدى رودي جارسيا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر للحصول على واحدة من الصفقات النارية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



النصر يقترب من ضم آدم ليايتش

آدم ليايتش



وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن موقع " جول السعودي " قد أكد بوجود إهتمام من جانب إدارة النصر للحصول على توقيع النجم الدولي الصربي آدم ليايتش لاعب نادي بشكتاش التركي الذي إنتهى عقده وأصبح متاح مجانًا.



وأضاف الموقع بأن اللاعب قد أنهى بشكل رسمي عقده مع فريقه التركي بنهاية شهر يوليو الماضي ولم ينضم لأي من الفرق حتى الآن وهو ما يجعل فكرة التعاقد معه أمر سهل خاصةً أن التفاوض سيكون معه مباشرةً.



وأكمل الموقع الكشف المميزات التي يمتلكها اللاعب حيث أنه يجيد المشاركة في مركز الوسط الهجومي بجانب قدرته على اللعب كجناح وهو الأمر الذي يجعله قادر على تشكيل ثنائية نارية مع تاليسكا حال إنضمامه لكتيبة جارسيا.



ولعل من أبرز الاندية التي مثلها ليايتش خلال مسيرته فيوريتنينا وروما بالإضافة إلى تورينو وإنتر ميلان في إيطاليا وكانت محطته الأخيرة فريق نادي بشكتاش التركي.



يُذكر أن النصر نجح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ضم ثلاثة صفقات نارية وهم جوناثان كونان ودافيد أوسبينا بالإضافة إلى اللاعب لويس جوستافو.

