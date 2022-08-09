شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حمدالله وأبوجبل.. عقوبات خطيرة تهدد إدارة النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في صباح اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر أغسطس للعام الجاري 2022 مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في وجود عقوبات خطيرة تهدد فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي فيما يخص قضيتي عبدالرزاق حمدالله وحارس مرمى الزمالك السابق محمد أبوجبل.

عقوبات خطيرة تهدد النصر بسبب القضايا الدولية

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الإعلامي الرياضي فهد الروقي قد فجر مفاجأة مدوية فيما يخص القضايا التي يتم نظرها أمام الفيفا بالنسبة لنادي النصر فيما يخص حمدالله وأبوجبل.

وسبق وأن قامت إدارة نادي النصر بتقديم شكوى رسمية ضد حمدالله امام الفيفا للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المبرم بين الطرفين والبالغ 83 مليون ريال بعد انتقاله لصفوف نادي اتحاد جدة.

أما فيما يخص قضية أبوجبل فقد رفع حارس مرمى الفراعنة شكوى ضد نادي النصر للمطالبة بقيمة العقد الموقع بينهما بـ "الكامل" وذلك بعد أن تراجعت إدارة مسلي آل معمر، عن صفقة التعاقد معه.

وفي هذا الصدد كشف الروقي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن النصر سيعاني من خسارة مرتقبة لقضيتي حمد الله وأبو جبل، أمام "فيفا".

وكتب الروقي في تغريدة "النصر خسر قضية جوليانو وفيتوريا، وربما يخسر أيضًا قضيتي حمد الله وأبو جبل (دوليًا)".

وفي حالة خسارة القضيتين سيكون النادي مطالب بسداد ما يصل لنحو 100 مليون للثنائي المغربي والمصري "83 مليون لحمد الله وأكثر من 12 مليون لأبو جبل" وفي حالة عدم السداد سيتم الحرمان من إبرام أي تعاقدات وخصم نقاط من رصيده.