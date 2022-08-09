شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | مداعبات وتصريحات حماسية من صفقة النصر الجديدة خلال "جلسة نجوم" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق النصر السعودي محاولاته لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان التي ستنطلق في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري، والتعاقد مع صفقات جديدة واستغلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يتعاقد مع كونان

ونجح نادي النصر في التعاقد خلال الميركاتو الصيفي الحالي مع النجم الإيفواري جيسلان كونان في مركز الظهير الأيسر بعدما خاض العديد من التجارب حيث لعب في الدوري الفرنسي بشعار نادي ستاد ريمس فيما سبق له اللعب لنادي فيتوريا غيمارايش البرتغالي.

تصريحات كونان ورأيه في أفضل ظهير أيسر بالعالم

وعبر كونان عن سعادته بالانضمام لصفوف النصر حيث قال اللاعب في فقرة "جلسة نجوم" عبر حساب الفريق على "تويتر":"سعيد بالتواجد هنا، هناك عدة لاعبين يصنعون الأجواء في المعسكر النصراوي، لكن لا يوجد لاعب محدد".

وأضاف:"سأبذل قصارى جهدي لمساعدة مهاجمي الفريق على التسجيل، والأهم من ذلك هو الانتصارات والألقاب".

وعن الظهير الأيسر المفضل له عبر التاريخ قال النجم الإيفواري:"النجم البرازيلي روبيرتو كارلوس، وبعده مارسيلو، ثم أنا (بطريقة ساخرة)".

يذكر أن كونان قد شارك مؤخرا في فوز النصر بالمباراة الودية أمام فريق توريمولينوس الإسباني، بهدفين مقابل هدف في تجارب الفريق الودية بمعسكر النصر الإعدادي في ماربيا استعدادا للموسم المقبل.

يذكر أن كونان قد شارك مع ريمس الفرنسي في 27 مباراة بالدوري الموسم الماضي نجح خلالهم من صناعة 3 أهداف وتسجيل هدف.