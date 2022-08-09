شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الزمالك النهائي من المشاركة في “سوبر لوسيل” ضد الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خرجت بعض المصادر الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية لتؤكد وجود مشكلة كبيرة يواجهها فريق نادي الزمالك المصري فيما يخص المشاركة في بطولة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي والتي من المقرر لها يوم التاسع من شهر سبتمبر القادم.

موقف الزمالك من المشاركة في كأس لوسيل

وخرجت إدارة نادي الزمالك متمثلة في رئيس مجلس الإدارة المستشار مرتضى منصور للكشف الموقف النهائي الخاص بالمشاركة في بطولة كأس لوسيل أمام حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق نادي الهلال.

ويأتي رد الزمالك بسبب وجود مشكلة تتمثل في تعارض موعد المباراة مع اللقاء الذي سيخوضه نادي الزمالك في الدور التمهيدي الخاص بإنطلاقة بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وترفض إدارة نادي الزمالك فكرة الانسحاب من المشاركة في البطولة وتتمسك بخوض اللقاء ضد العملاق السعودي فريق نادي الهلال.

وتستعد إدارة القلعة البيضاء لمخاطبة الكاف وذلك من أجل تأجيل مباراة الذهاب لمدة أربعة وعشرين أو ثمانية وأربعين ساعة حتى يتسنى لنادي الزمالك خوض مواجهة العملاق السعودي.