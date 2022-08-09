شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تصريح مثير من حمدالله حول أسباب رحيله عن النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر النجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عن السر وراء فسخ إدارة ناديه السابق النصر برئاسة مسلي آل عمر عقده مع العالمي.

حمدالله يكشف أسباب مثيرة وراء رحيله عن النصر

وشهدت الفترة الماضية بعد فسخ عقد اللاعب مع نادي النصر إنضمامه لصفوف اتحاد جدة الأمر الذي جعل إدارة آل معمر تقوم بتقديم شكوى رسمية للجنة الاحتراف السعودية والفيفا تفيد بتحضري مسؤولي العميد للاعب خلال الفترة المحمية من العقد المبرم بينه وبين إدارة نادي النصر.

وفي هذا السياق خرج عدد من الإعلاميين وبعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على أن إدارة النصر إتهمت حمدالله بإرتكاب بعض الأفعال المشينة خلال تواجه في الفريق بتحريض من مسؤولي العميد.

وتضمن رد إتحاد جدة على تلك الاتهامات أن اللاعب يرى بأن مسلي آل معمر أصر على فسخ عقده وذلك قبل بداية الموسم الرابع له مع النصر حيث سبق وأن وقع عقدًا في صيف العام 2018 لمدة ثلاثة أعوام قبل تمديده لموسم آخر حتى 2022 في عهد الرئيس صفوان السويكت.

وأوضح حمدالله أن العقد الذي تم توقيعه تضمن بعض الإمتيازات والمكافأت المالية التي سيحصل عليها لكن الإدارة الحالية برئاسة آل معمر لم ترد تسديد تلك الإمتيازات لذلك تم العمل على التخلص منه بأي شكل.