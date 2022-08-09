شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيوسفالدو فيريرا على التشكيل الذي سيخوض مواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة مصر المقاصة

وحسبما علم موقع “ الخليج 365 " فإن الزمالك سيدخل تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إسلام جابر (محمد عبد الغني) - أحمد زيزو - محمود شيكابالا - سيد نيمار.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه.

وتشهد مواجهة اليوم التي تقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي غياب إمام عاشور الذي حصل على بطاقة حمراء خلال مواجهة الجونة الأخيرة.

في الوقت الذي تضم فيه قائمة الغيابات أيضًا النجم حسام عبد المجيد بعد أن تحصل على الكارت الأصفر الثالث في نفس المباراة الماضية.

ولا تقتصر قائمة الغائبين على لاعبين فحسب بل سيغيب فيريرا نفسه الذي سيشرف على الفريق من المدرجات بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات.