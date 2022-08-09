اخبار الخليج – مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية يدشن برنامج المستشار الإعلامي المحترف لرفع وتعزيز الكفاءات البرلمانية

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار خطة مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي لعام ٢٠٢٢ أطلق المركز برنامجه الجديد حول «المستشار الإعلامي البرلماني المحترف»، والذي يأتي مواصلة للنهج الذي يتبعه البرلمان العربي في دعم وتعزيز الدبلوماسية العربية وتعزيز دورها في رفع الكفاءات، وذلك ضمن حرص الأمانة العامة للبرلمان العربي على تطوير منتسبيها والمشاركين من الدول العربية من المجالس الوطنية والبرلمانات العربية ورفع كفاءاتهم بما ينسجم مع التطورات الإعلامية المتسارعة وطبيعة العمل المنوط إليهم داخل المؤسسة .

وبدأ البرنامج الذي تستمر فعالياته في الفترة من 8 حتى 11 أغسطس الجاري بمحاضرة حول مهارات التعامل مع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأدوات قياس الرأي العام وتتخلله ورش عمل تدريبية من خلال مشاركة واسعة لخبراء ومتخصصين، وتبادل الخبرات بين منسوبي الأمانات العامة العربية

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى وعي المشاركين بثقافة العمل البرلماني، بالإضافة للسعي إلى مأسسة أدوات التواصل بين المواطنين والبرلمانات ونقل نبض المواطن العربي من خلال البرلمان العربي وتفعيل الشراكة البرلمانية.