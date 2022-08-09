محمد بن مسعود - الدمام - في إطار خطة مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي لعام ٢٠٢٢ أطلق المركز برنامجه الجديد حول «المستشار الإعلامي البرلماني المحترف»، والذي يأتي مواصلة للنهج الذي يتبعه البرلمان العربي في دعم وتعزيز الدبلوماسية العربية وتعزيز دورها في رفع الكفاءات، وذلك ضمن حرص الأمانة العامة للبرلمان العربي على تطوير منتسبيها والمشاركين من الدول العربية من المجالس الوطنية والبرلمانات العربية ورفع كفاءاتهم بما ينسجم مع التطورات الإعلامية المتسارعة وطبيعة العمل المنوط إليهم داخل المؤسسة .
وبدأ البرنامج الذي تستمر فعالياته في الفترة من 8 حتى 11 أغسطس الجاري بمحاضرة حول مهارات التعامل مع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأدوات قياس الرأي العام وتتخلله ورش عمل تدريبية من خلال مشاركة واسعة لخبراء ومتخصصين، وتبادل الخبرات بين منسوبي الأمانات العامة العربية
ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى وعي المشاركين بثقافة العمل البرلماني، بالإضافة للسعي إلى مأسسة أدوات التواصل بين المواطنين والبرلمانات ونقل نبض المواطن العربي من خلال البرلمان العربي وتفعيل الشراكة البرلمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية يدشن برنامج المستشار الإعلامي المحترف لرفع وتعزيز الكفاءات البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.