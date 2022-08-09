اخبار الخليج – الخالدية تطرح مبادرة أصدقاء الجمعية وتوفر امتيازات للأعضاء المنضمين

محمد بن مسعود - الدمام - صرح السيد محمد الصادق النائب الثاني لرئيس جمعية الخالدية الشبابية بأن الجمعية تعتزم اطلاق مبادرة أصدقاء الجمعية، وذلك لوجود عدد من الشباب ممن ليس لديهم الرغبة في الإنضمام الى أي من الجمعيات الشبابية بشكل رسمي، وإنما يمارسون عملهم التطوعي بشكل فردي.

ومن خلال هذه المبادرة ستستقطب الجمعية العديد من الشباب والشابات من خلال مشاركاتهم للتحاور والتناقش في الأفكار الإبداعية التي لديهم؛ حيث بالإمكان المساهمة في تطوير برامج الجمعية وإستحداث الفعاليات.

ولقد لمست الجمعية خلال السنوات الماضية أن هناك عدد كبير من الشباب خارج نطاق الجمعية لكنهم يرغبون بالتعاون مع الجمعية والمساعدة من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج، ولا يرغبون بالإنضمام تحت مظلة رسمية وذلك لأسباب مختلفة، ولكن من خلال هذه المبادرة سوف تستطيع الجمعية احتواء هذه الفئة التي تمتلك عدد من الأفكار؛ وخاصة مع دخول الثورة الصناعية الرابعة التي سوف يكون لنا نصيب كبير فيها.

ولقد أكد الصادق بأن المبادرة سوف يعلن عنها في الأيام القادمة، متمنيا من جميع فئات المجتمع المشاركة فيها والعمل ضمنها لتحقيق اعلى مستوى من الحراك الشبابي مع التطور التقني والذكاء الاصطناعي؛ مما يؤكد أن نهج جمعية الخالدية الشبابية هي جمع الشباب تحت مظلة واحد، والعمل على تحقيق المكتسبات الشبابية الوطنية.

وكما سيتم استحداث عضوية أصدقاء الجمعية وبإمكان حامليها الحصول على جميع امتيازات اعضاء الجمعية ما عدا المشاركة في الإنتخابات العمومية، ويعتبر ذلك دعما من الجمعية لتحفيز المحبين للتطوع بالإنخراط في العمل التطوعي.