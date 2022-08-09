أمانة نجران تطرح 6 فرص استثمارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
طرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية بدر الجنوب، 6 فرص استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.
وأبانت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن مواقع تشغيل وصيانة واستثمار ملعب كرة قدم قائم بمركز الخانق، وتشغيل وصيانة استثمار سوق تجاري قائم، وإنشاء وتشغيل وصيانة واستثمار أرض فضاء لإقامة مجمع سكني تجاري، وإنشاء وتشغيل وصيانة استثمار أرض فضاء لإنشاء صالة أفراح، وتشغيل وصيانة استثمار كشك في منتزه موعاة.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.
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