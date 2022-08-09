جامعة الحدود الشمالية تعلن أقل النسب الموزونة لدرجة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت جامعة الحدود الشمالية أقل النسب الموزونة للقبول الجامعي للعام 1444هـ لدرجة البكالوريوس والدبلوم . وأشارت الجامعة أن أقل نسبة موزونة في كلية الطب للبنين (93.21) وللبنات ( 94.41) وكلية الصيدلة للبنين (85) وللبنات (85.4) وكلية التمريض للبنين (88.75) وللبنات (90.19 ) وكلية الهندسة للبنين (85) وللبنات (85.19) لافته أن درجة الدبلوم للكلية التطبيقية بعرعر على النحو التالي للطلاب علمي (75.04) والطالبات علمي ( 75) وللطلاب نظري ( 75.97) وللطالبات نظري (75.09) , معلنة أقل النسب الموزونة لكافة كلياتها العلمية والنظرية عبر صحفتها الرسمية. ودعت الجامعة الطلبة للدخول على البوابة الإلكترونية لتأكيد القبول حتى 13 محرم الجاري . أخبار قد تهمك

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