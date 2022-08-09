“الأرصاد”: أمطار وتساقط للبرد وجريان للسيول على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على مدينة جيزان ومحافظات فرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحُرّث، والدائر بني مالك، والرّيث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا وهروب، والدرب وبيش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.