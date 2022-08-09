أسعار النفط تسجل استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم.. والكشف عن سعر البرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع ترقب المستثمرين المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وقُبيل صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر عند 96.68 دولار للبرميل، في الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة. كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر عند 90.81 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت أمس الإثنين بنحو 2%. أخبار قد تهمك

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