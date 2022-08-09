صحة الشرقية تُنفّذ أكثر من 500 جولة رقابية على مساكن العمال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نفّذت صحة الشرقية 519 جولة رقابية على مساكن العمال وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م للتأكد من الالتزام وتطبيق التدابير الصحية بهدف السلامة العامة. وأكدت استمرار جولاتها الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة أفراد.

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