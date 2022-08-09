اخبار الخليج – الهلال الأحمر البحريني يبحث مع «نهرا» تعزيز التعاون المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - بحثت جمعية الهلال الأحمر البحريني مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل مشاركة الجمعية في تقديم دورات تدريبية للمهن الطبية والصحية، واعتماد الدورات المقدمة من الجمعية لدى الهيئة، وتدريب الممارسين الصحيين.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة بحضور الدكتورة ازهار نصيب رئيس قسم تنظيم الابحاث السريرية وبرامج التطوير المهني المستمر بالهيئة، لعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني ورئيسة لجنة الاسعافات الأولية الدكتورة كوثر العيد، يرافقها السيدة فاطمة عبدالرحمن نائب رئيس لجنة الاسعافات الاولية والسيدة رنا يوسف مدير الشئون الادارية والمالية والانسة زينب زاير رئيس الحسابات بالجمعية.
يشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر البحريني نظمت العديد من برامج التعاون المشترك مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بما فيها ورشة تدريبية بعنوان (الإسعافات الأولية) لعشرين من منتسبي الهيئة في مقر الجمعية وذلك لتأهيلهم للحصول على شهادة المسعف الأولي، والذي يتيح لهم التدخل في حالات الحوادث الطارئة وتقديم الاسعافات الاولية داخل مكاتب الهيئة أو خارجها.
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