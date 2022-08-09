اخبار الخليج – في مؤتمر ميتافيرس لجامعة UTB.. د. الملا؛ نعمل على مواكبة التطورات وبرامجنا تلبي احتياجات السوق

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت جامعة البحرين للتكنولوجيا (UTB) من خلال كلية دراسات الحاسوب بالتعاون مع المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي مؤتمرًا تقنيًا حول تكنولوجيا «العالم الافتراضي» metaverse، وذلك تماشياً مع طرح الجامعة برنامجها الجديد بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات في 3 تخصصات: تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، الشبكات والأمن السبراني، تطوير التطبيقات. وقد حضرالمؤتمر عدد كبير من المهتمين بهذا المجال من داخل وخارج مملكة البحرين من المهتمين بالتطورات المتسارعة في هذا المجال من ممثلين لشركات محلية ومنظمات غير الربحية ومؤسسات تعليمية وصناعية من مخحتلف دول العالم.

وفي كلمته الافتتاحية شكر الدكتور حسن الملا، رئيس جامعة UTB، الدكتور جاسم حاجي، رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي، والبروفيسور «ايدويا سلازار» رئيسة مركز قياس التأثير الاجتماعي والاخلاقي للذكاء الاصطناعي باسبانيا، والدكتورة «الزييا سانشيز»، مديرة استراتيجية ادارة الأعمال في مايوجروب باسبانيا، والدكتور «تشان يون»، مدير الامن السبراني بمركز انظمة الامن السبراني بكوريا الجنوبية، والسيد أحمد البلوشي، العضو المنتدب لشركة فينتيك لخدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين، على المشاركة في المؤتمر كمتحدثين رئيسيين وعلى مساهماتهم في إلهام المزيد من الأفكار والرؤى نحو مستقبل التكنولوجيا والأعمال والتفاعل الإنساني في العالم الافتراضي، منوهًا بدور الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي في دعم انشطة الجامعة التقنية وسعيه الدائم في خدمة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا حرص الجامعة على مواكبة التطورات التكنولوجية ولعب دور محوري في هذا المجال المتنامي، مشيرًا إلى الدور المهم للبرامج الأكاديمية في تلبية احتياجات المتطورة لأسواق العمل، وهو ما حدا بالجامعة لطرح عدة برامج جديدة للعام الدراسي 2022-2023.

على الجانب الاخر، دعى الدكتور جاسم حاجي المشاركين لطرح أفكار تمكن البحرين لتكون لاعب رئيسي في منطقة الشرق الاوسط في مجال metaverse، كما أشاد بفكرة تنظيم هذا المؤتمر من قبل UTB ودور مؤسسات التعليم العالي في تهيئة الظروف والامكانات بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأفكار. وتحدثت الدكتورة الزييا سانشيز من مايوغروب الاسبانية عن التحديات والفرص لاستخدام العالم الافتراضي «metaverse» في مجال التسويق الذي بدأ يستقطب اهتماماً كبيرا وبدأت بعض الشركات في ضخ ميزانيات كبيرة في التسويق في ال metaverse رغم كونه استثمار مكلف لكنه يعتقد انه سيكون مجدي على المدى الطويل.

من جانبه تحدث الدكتور تشان يون عن تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة مثل القياسات الحيوية الآمنة، وسماعات الواقع الافتراضي والقفازات اللمسية لمنع تهديدات الأمن السبراني المحتملة. وتحدثت البروفيسور ايدويا سلازار عن التأثير الاجتماعي والاخلاقي للذكاء الاصطناعي ومستقبل الواقع الافتراضي وما يفرضه من فرص لا حدود لها، بينما تحدث السيد أحمد البلوشي، العضو المنتدب لشركة فينتيك لخدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين، عن metaverse ودوره في احداث ثورة في مستقبل الأعمال والاستثمار من خلال استخدام عناصر التكنولوجيا المتعددة بما في ذلك تقنية ال G5، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع المختلط، والواقع الموسع، والمحركات متعددة الأبعاد، ، وتقنيات ال blockchain.

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