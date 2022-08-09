︎
.
ضبطت الهيئة العامة للعقار 2291 إعلاناً عقارياً مخالفاً خلال الفترة من 23 يونيو الماضي حتى 9 أغسطس الجاري، عالجت منها 1385 إعلاناً، فيما لا يزال أكثر من 900 إعلان تحت الإجراء.
وذكرت الهيئة أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة بلغ 3 منصات، فيما بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة رسمياً 55 منشأة، بينما وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 97 نزاعاً عقارياً.
وأشارت إلى أنها استقبلت 160 بلاغاً عقارياً عبر مركز خدمة الشركاء التابع لها، فضلا عن استقبال أكثر من 5 آلاف طلب لخدمة معلن عقاري، منها 498 طلباً للمنشآت، والباقي للأفراد.
ونوهت الهيئة إلى أن عدد المسجلين في خدمة عقاري تجاوز 8100 مستفيد، في حين سجلت خدمة التفاويض 908 تفاويض عقارية إلكترونية، بينما بلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة 651 منشأة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر في أقل من شهرين .. “هيئة العقار” تستقبل 160 بلاغا عقاريا وتضبط أكثر من إعلان مخالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.