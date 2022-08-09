في أقل من شهرين .. “هيئة العقار” تستقبل 160 بلاغا عقاريا وتضبط أكثر من إعلان مخالف

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ضبطت الهيئة العامة للعقار 2291 إعلاناً عقارياً مخالفاً خلال الفترة من 23 يونيو الماضي حتى 9 أغسطس الجاري، عالجت منها 1385 إعلاناً، فيما لا يزال أكثر من 900 إعلان تحت الإجراء.

وذكرت الهيئة أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة بلغ 3 منصات، فيما بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة رسمياً 55 منشأة، بينما وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 97 نزاعاً عقارياً.

وأشارت إلى أنها استقبلت 160 بلاغاً عقارياً عبر مركز خدمة الشركاء التابع لها، فضلا عن استقبال أكثر من 5 آلاف طلب لخدمة معلن عقاري، منها 498 طلباً للمنشآت، والباقي للأفراد.

ونوهت الهيئة إلى أن عدد المسجلين في خدمة عقاري تجاوز 8100 مستفيد، في حين سجلت خدمة التفاويض 908 تفاويض عقارية إلكترونية، بينما بلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة 651 منشأة.





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Source akhbaar24

