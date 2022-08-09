︎ . المناطق_واس قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية ارتكب (41) عملية جنائية تمثلت في الاحتيال على أشخاص من خلال الاتفاق معهم على شراء بضائع من مواقع التسوق، والاستيلاء عليها دون دفع ثمنها، وذلك بإرسال سندات تحويل مزورة بأسماء المجني عليهم، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم ارتكب (41) عملية احتيال عبر مواقع التسوق في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.