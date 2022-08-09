مقتل فلسطينين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية

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قتل فلسطينيان الثلاثاء بعدما اقتحم الجيش الاسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفاد الجيش الاسرائيلي. وأوضح الجيش أن القيادي في كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح في حركة فتح ومقاتلا آخر قتلا خلال هذه العملية في نابلس.

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