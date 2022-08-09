︎
.
المناطق_القصيم
أسهم مهرجان بريدة للتمور، في إيجاد أكثر من 4 آلاف فرصة عمل موسمية للشباب والفتيات من خلال العمل في اللجان والأعمال المساندة ونقاط البيع، ومحال التجزئة، والمزارع والتي تتزامن مع موسم التمور، حيث تحول الموسم إلى فرصة عمل للشباب، خصوصاً طلاب المدارس والجامعات الذين وجدوا في تلك المهرجانات فرصة للعمل والتدريب والمساهمة الاجتماعية.
وبين مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أن المهرجان وفر الوظائف الموسمية للشباب والفتيات لمن يسعون إلى اكتساب الخبرة والمعرفة، مؤكداً أن المهرجان يجسد أحد أهم الغايات التي تعمل على تطبيقها المهرجانات الترويجية والسياحية في المملكة، والمتمثلة في توفير وتوطين فرص العمل لشباب وفتيات الوطن.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل موسمية للشباب والفتيات بمهرجان بريدة للتمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.