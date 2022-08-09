شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد رسمي من إدارة التعاون على أنباء رحيل مصطفى فتحي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال الأزمة قائمة بين مصطفى فتحي لاعب فريق التعاون السعودي وإدارة الفريق خاصة بعدما تؤكد التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة اقتراب انتقال اللاعب لصفوف الأهلي المصري.

مصطفى فتحي يريد الأهلي

وأكدت التقارير الصادرة في الأيام الماضية أن اللاعب متمسك بالرحيل لصفوف الأهلي المصري ويحاول الضغط على الإدارة بكافة الطرق من أجل الموافقة على رحيله.

في المقابل، ترفض الإدارة رحيل مصطفى فتحي شكلا وموضوعا وتتمسك ببقاءه داخل صفوف الفريق الموسم المقبل.

رد إدارة التعاون على رحيل مصطفى فتحي

وهو ما أكد عليه محمد السراح، رئيس نادي التعاون السعودي السابق، والعضو الشرفي بالنادي الحالي، مشيرا إلى أن المحترف المصري في صفوف الفريق مصطفى فتحي، يمتلك إمكانيات رائعة.

وأكد سراج خلال تصريحات له تليفزيونية أن مصطفى فتحي كانت له بصمة كبيرة عندما تعاقد معه النادي في الموسم الماضي.

وأضاف السراح في تصريحات قالها عبر برنامج كورة كل يوم،

: "نرغب في بقاء مصطفى ونرفض فكرة بيعه لأي ناد حتى لو كان من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، نريد ان نحافظ على الفريق ونتمسك باللاعب في الموسم الجديد، فهو لاعب يتمتع بإمكانيات هائلة".

وأكمل: "نحاول تسهيل كافة إجراءات السفر لمصطفى فتحي في الساعات القليلة المقبلة بعد أزمته الأخيرة من أجل العودة للفريق وخوض المعسكر الذي يقام في هولندا مع باقي اللاعبين".

وكانت قد أكدت تقارير صحفية خلال الايام الماضية أن مصطفى فتحي، فشل في مغادرة مصر، للحاق بمعسكر فريقه، بسبب الخدمة العسكرية.

