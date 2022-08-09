محمد بن مسعود - الدمام - استعرض برنامج حساب المواطن، خطوات الإفصاح عن الدخل، لإتمام عملية التسجيل والحصول على الدعم المستحق. وتشمل خطوات الإفصاح عن الدخل في برنامج حساب المواطن ما يلي: – الدخول إلى بوابة حساب المواطن – اضغط على تفاصيل الطلب – اختيار الحالة الوظيفية للمستفيد – تحديد نوع الدخل أخبار قد تهمك – تحديد مصدر الدخل – تحديد المبلغ الشهري من الدخل – إضافة ثم حفظ وفي وقت سابق لفت البرنامج إلى أن الفرق بين الأهلية والاستحقاق هي أن شروط الاستحقاق منها الجنسية للمستفيد الرئيسي وكذلك معيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، حيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد وفقًا لمعايير منها، عدد أفراد الأسرة وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالخطوات.. كيف تفصح عن دخلك في حساب المواطن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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