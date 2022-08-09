“الهلال الأحمر” يحذر من خطأين خلال إسعاف الشخص المصاب بالحروق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
حذرت هيئة الهلال الأحمر، من أخطاء إسعافية يتم اتباعها عند محاولة مداواة آلام شخص مصاب بحروق.
وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها على “تويتر”، أن أبرز تلك الأخطاء هي وضع معجون أسنان أو قطن طبي أو أي مواد أخرى على المناطق التي تعرضت للحرق.
ونصحت، في مثل هذه الحالات، باستخدام الماء الفاتر أو كمادات ترطب بالماء، أو كمادات ترطب بالماء الفاتر وذلك حسب موقع الإصابة.
وشددت على أهمية تغطية الجسم برداء جاف ونظيف للحفاظ على درجة حرارة الشخص المصاب، وعدم فتح الفقاعات حال وجودها، والتوجه للمستشفى حال كانت الجروح عميقة.
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