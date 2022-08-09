شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا مُشتعلة في الدوري السعودي.. كبار آسيا في ورطة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يثير ذهن الكثير من عشاق الكرة العربية، وعلى وجه التحديد " السعودية" العديد من القضايا المُشتغلة لدى أندية الدوري السعودي خلال الوقت الحالي.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز القضايا المشتعلة في بطولة الدوري السعودي، والتي يأتي بطل آسيا " الهلال" على رأسها.

الهلال خارج سباق الانتقالات الصيفية بسبب «محمد كنو»

أصبح بطل السعودية 2021/2022 خارج سباق سوق الانتقالات الصيفية " الجاري" بسبب قضية لاعبه محمد كنو، أثر توقيعه لناديين "النصر والهلال" في وقتٍ واحد عقب دخوله الفترة الحرة في عقده "يناير الماضي".

قدم النصر شكوى رسمية للجهات المسؤولة ضد كنو عقب إعلان زعيم آسيا تجديد عقد اللاعب مع الفريق، وذلك بسبب توقيعه على عقد جديد مع بطل السعودية بالرغم من توقيعه للعالمي بعد دخوله الفترة الحرة في عقده.

قرارات غرفة فض النزاعات في الاتحاد السعودي بسبب قضية كنو

اصدرت غرفة فض النزاعات في شهر يناير الماضي العديد من القرارات لصالح النصر في شهر مايو الماضي، والتي جاءت كالتالي..

- إيقاف كنو 4 أشهر.

- حرمان الهلال من القيد لفترتين متتاليتين.

- تغريم كنو والهلال مبلغ مالي يُقدر بـ 27 مليون ريال سعودي لصالح العالمي.

الهلال يقدم طلب لتسجيل الصفقات الصيفية

قدم الهلال طلب لـ مركز التحكيم من أجل منحه التدابير الوقتية التي تسمح له بالتسجيل خلال الصيف الحالي، وتم رفض الطلب.

الاتحاد يقع في أزمة بسبب حمد الله

تتواجد قضية حمدالله مع النصر ضمن أبرز القضايا المشتعلة في الوقت الحالي بين أندية الدوري السعودي، نجم النصر السابق الذي رحيل عن صفوف العالمي بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

غرامات على الاتحاد وإدارييه ونجم الفريق

كشفت لجنة الاحتراف السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، بشكل رسمي عن موقفها في قضية الدولي المغربي عبد الرازق حمدالله لاعب الإتحاد، مع ناديه السابق " النصر".

وجاء ذلك بعدما قدم النادي السعودي شكوى رسمية بشأن ما بدر من اللاعب المغربي، وإدارة الاتحاد تجاه العالمي.

وقررت لجنة الاحتراف السعودية التالي:-

- إيقاف حمد الله 4 أشهر فقط لا غير، مع غرامة 300 ألف ريال.

- إيقاف المدير التنفيذي للاتحاد حامد البلوي 6 أشهر، بالإضافة إلى قدرها 300 ألف ريال.

- إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر.

- حرمان الاتحاد من التعاقدات، حتى فترة مع غرامة 500 ألف ريال.

تتوالى المصائب الاتحاد.. غرامة آخرى تنتظر العميد

أشارت إلى وقوع وصيف السعودية في أزمة جديدة خلال الفترة الحالية، وجاء ذلك بعد تقديم رئيس مجلس إدارة نادي الشباب شكوى ضد العميد أمام لجنة الاحتراف مع أدلة.

وجاء ذلك بعد تفاوض الإتحاد مع الشنقيطي خلال فترة عقده مع ناديه السابق.

بالإضافة إلى رفض الشنقيطي الذهاب إلى المنتخب السعودي الأولمبي في كأس أمم آسيا الماضية "بداعي الإصابة"، بالرغم إلى شارك اللاعب مع الإتحاد بشكل طبيعي في المباريات الودية الماضية.

غرامة ضخمة تنتظر النصر السعودي بسبب نجمه السابق

أشار أحمد الشيخي، عن صدمة قوية تلقاها نادي النصر السعودي، بشأن قضيته مع لاعبه السابق جوليانو فيكتور دي باولا.

وأكد الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه بعد تأجيل القضية لمرات عدة، أصدرت محكمة كاس قرارها النهائي بشأن قضية النصر مع جوليانو.

وأوضح إلى أن محكمة كاس، قررت بشكل نهائي منع النصر السعودي من التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يتم تسوية القضية.

تفاصيل قضية دي باولا مع النصر

جوليانو فيكتور دي باولا قام بفسخ عقده من طرف واحد مع النصر السعودي، ليقوم العالمي بتقديم شكوى ضد اللاعب

ليستمر الرد بالعديد من الشكاوي، قبل أن يحسم الفيفا الجدل ويقرر تغريم العالمي، مع انتظار اعتماد القرار من قبل محكمة كاس.