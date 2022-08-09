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محمد الفلاح - يتسائل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن مدى الضرر الذي سيحل على نادي الهلال السعودي خلال الفترة القادمة، بعد منعه من قيد اللاعبين خلال فترتين بسبب قضية محمد كنو مع النصر.

ويستمر سؤال في أذهان مُشجي الأزرق يستوجب الرد، وهو «هل يتأثر الهلال بعقوبة الحرمان من التعاقدات الصيفية؟».

موقف الهلال في الفترة الحالية بعد المنع من التسجيل

يمتلك الهلال مجموعة مميزة من النجوم سواء المحليين أو الأجانب بالعديد من المراكز، ذلك الأمر الذي لا يعيق أمور المدير الفني رامون دياز الذي سيحاول تجهيز هؤلاء اللاعبين للظهور بالشكل المناسب والمُرضي لمشجعيه، والمنافسة على البطولات القارية والمحلية.

ورفضت إدارة الهلال بشكل قاطع، الرد على العروض المقدمة للثنائي خليفة الدوسري وفواز الطريس للرحيل عن صفوف الفريق، بسبب الحاجة الشديدة للجهاز الفني لخدماتهما.

ويثير ذهن العديد من مشجعي زعيم آسيا عن موقف العديد من نجوم الفريق الأجانب خلال الفترة الحالية، أبرزهم لوسيانو فييتو، الذي أشارت العديد من التقارير الصحفية على عودة لصفوف الازرق، وعدم بيعه كما خطط الطرفان.

بالإضافة إلى رفض النادي السعودي رحيل ماتيوس بيريرا، الذي ارتبط بالرحيل عن النادي خلال الميركاتو الحالي بعد تلقيه عرضًا من بوتافوجو للرحيل، ولكن الإدارة قابلت العرض بالرفض، لينضم اللاعب فيما بعد لمعسكر الفريق في بريطانيا.

تعرف على سبب خروج الهلال من سباق الانتقالات الصيفية

خرج بطل السعودية 2021/2022 من سباق سوق الانتقالات الصيفية " الجاري" بسبب قضية لاعبه محمد كنو، بعد توقيعه لناديين "النصر والهلال" في وقتٍ واحد عقب دخوله الفترة الحرة في عقده "يناير الماضي".

وقدم النصر شكوى رسمية ضد كنو عقب إعلان زعيم آسيا تجديد عقد اللاعب مع الفريق.

وجاء ذلك توقيعه على عقد جديد مع بطل السعودية بالرغم من توقيعه للعالمي بعد دخوله الفترة الحرة في عقده.

تعرف على قرارات غرفة فض النزاعات في الاتحاد السعودي بسبب قضية كنو

اصدرت الغرفة قرارات عدة لصالح النصر في شهر مايو الماضي، والتي جاءت كالتالي..

- إيقاف كنو 4 أشهر.

- حرمان الهلال من القيد لفترتين متتاليتين.

- تغريم كنو والهلال مبلغ 27 مليون ريال سعودي لصالح العالمي.

الهلال يقدم طلب لتسجيل الصفقات الصيفية

قدم الهلال بالفعل طلب لـ مركز التحكيم من أجل منحه التدابير الوقتية التي تسمح له بالتسجيل خلال الصيف الحالي، وقابل المركز الطلب بالرفض التام.