شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السد وأم صلال القادمة في الدوري القطري 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل العديد من عشاق الكرة القطرية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة السد وأم صلال القادمة في الدوري القطري والقنوات الناقلة لأحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين.

ونقدم لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية، موعد مباراة السد وأم صلال القادمة في دوري نجوم قطر، المقرر أن تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري.

موعد مباراة السد القادمة في الدوري القطري والقنوات الناقلة

توقيت مباراة السد القادمة في الدوري القطري، من المقرر أن يقع السد ضيفًا قويًا على أم صلال مساء اليوم الثلاثاء.

على أن تبدأ المباراة في الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي، على ملعب الخليفة " معقل أم صلال".

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السد وأم صلال اليوم في الدوري القطري 2022/2023

من المقرر أن تنقل قناة الكأس القطرية مجريات دوري نجوم قطر في نسختها الجديدة.

ويأتي تردد القناة القطرية عبر نايل سات كالتالي:-

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

إليكم تشكيل السد المتوقع لمواجهة أم صلال في دوري نجم قطر 2022

من المتوقع أن يدخل أبطال قطر إلى مباراة أم صلال اليوم الثلاثاء بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جهاد محمد.

في الدفاع: رودريجو تاباتا، عبد الرحمن راشد، احمد محمد.

في خط الوسط: كازولا، وينج جونج، جويليرمي.

وخط الهجوم: اندريه ايو، بغداد بونجاح، محمد ناصر.

موقف السد في جدول ترتيب الدوري القطري بعد الجولة الأولى

يقع السد في المركز السابع من جدول ترتيب دوري نجوم قطر في نسخته الجديدة 2022/2023

وجاء ذلك بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها في الجولة الأولى من الدوري القطري على يد المرخية بـ أربعة أهداف مقابل ثلاثية.

كيف يدخل أم صلال إلى مباراة اليوم أمام السد؟

يدخل أم صلال إلى أحداث مباراة السد بخسارة على أيدي الأهلي بهدف مقابل لا شيء، ليحتل المركز العاشرة من جدول ترتيب دوري نجوم قطر دون نقاط.

تعرف على جدول ترتيب الدوري القطري بعد انتهاء مبارياتها الجولة الأولى:-

نرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية جدول ترتيب دوري نجوم قطر في نسخته الجديدة 2022/2023، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى من الدوري القطري:-

المركز الأول - الوكرة

برصيد 3 نقاط.

المركز الثاني - العربي

برصيد 3 نقاط.

المركز الثالث - المرخية

برصيد 3 نقاط.

المركز الرابع - الغرافة

برصيد 3 نقاط.

المركز الخامس - الأهلي

برصيد 3 نقاط.

المركز السادس - الشمال

برصيد 3 نقاط.

المركز السابع - السد

دون نقاط.

المركز الثامن - السيلية

دون نقاط.

المركز التاسع - الريان

دون نقاط.

المركز العاشر - أم صلال

دون نقاط.

المركز الحادي عشر - لخويا

دون نقاط.

المركز الثاني عشر - قطر

دون نقاط.