توضيح من “الغذاء والدواء” بشأن مدى صحة استخدام أطباق الألمونيوم في تقديم الطعام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعامل بحذر عند استخدام رقائق الألمنيوم، مشيرة إلى أن استخدامها في الطبخ يزيد فرصة هجرة عنصر الألمنيوم للطعام.

وأوضحت الهيئة في ردها على استفسار حول مدى صحة استخدام الأطباق الألمنيوم من قبل بعض المطاعم في تقديم الطعام، أنه يجب التعامل مع الأواني المُصنعة من الألمنيوم بعين الحذر؛ لأنها ليست معدة لطهي أو تسخين الأغذية.