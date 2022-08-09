دراسة تكشف الرابط الخفي بين الذهان والخرف المبكر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشفت دراسة طبية صادمة بواسطة الرنين المغناطيسي الرابط الخفي بين الذهان والخرف المبكر.

وشكك تصوير من خلال الرنين المغناطيسي فيما تمّ التعارف عليه بعدم وجود ارتباط بين المرضين. وذهبت الدراسة إلى أن الروابط البيولوجية بين المرضية عصبية عضوية، حيث قارن الباحثون بين الفصام والخرف الجبهي، وفق العربية. وقال الباحثون إن الاضطرابين يقعان في منطقتي الفص الجبهي؛ وذلك استنادا إلى مفهوم نفسي قديم صاغه إيميل كريبلين. عام 1899م. ويعرف ذلك المفهوم النفسي طبيا باسم الجنوب المبكر، وهو وصف علمي للتدهور العقلي والعاطفي الذي يمر به المريض. أخبار قد تهمك

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