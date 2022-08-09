ارتفاع طفيف ..تعرف علي أسعار الذهب اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأثنين.

سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 215.21 ريال، 57.39 دولار، بينما سجل عيار 22 سعر 197.28ريال، 52.61 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 188.31ريال، 50.22 دولار، فيما وصل عيار 18 إلى 161.41ريال، 43.04 دولار.