حفر تتحول لبحيرات شرق نجران بفعل الأمطار.. وتخوفات من تهديدها سلامة الأطفال والمارة

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أثارت حفر ضخمة تسبب بها ناهلو الرمال لبيعها خلف كوبري الرويكبة شرق منطقة نجران مخاوف الأهالي، بعد أن تحولت إلى بحيرات كبيرة، بفعل الأمطار الغزيرة الذي هطلت على المنطقة أخيراً، مهددة سلامة الأطفال والمارة، كما تحولت إلى مستنقع للحشرات الضارة.

وأشار أهالي الأحياء القريبة من تلك البحيرات إلى أن طول البحيرة يمتد إلى 30 متراً وبعمق 5 أمتار، دون وضع حواجز حماية تضمن سلامة المارة، مؤكدين أنهم تقدموا بعدة بلاغات إلى أمانة نجران دون تجاوب.

وطالب الأهالي الجهات المسؤولة بردم تلك البحيرات وتجفيف المستنقع، لتسهيل انسياب وجريان السيول مستقبلًا، وتفادي خطورتها على الجميع.



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Source akhbaar24

