النصر يعلن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية

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أعلن مجلس إدارة النصر، برئاسة مسلي آل معمر، موعد انعقاد الجمعية العمويمة للنادي بعد اعتماده من جانب وزارة الرياضة. وكشف النصر عبر حسابه على “تويتر” عن انعقاد الاجتماع يوم 24 أغسطس الجاري في قاعة الاجتماعات بالنادي. ووجه النصر الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية على أن يُعلن جدول الأعمال لاحقًا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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