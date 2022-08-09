نجم الاتحاد في طريقه إلى النصر.. وحسين عبدالغني “يقتحم” الأزمة

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شهدت الأشهر القليلة الماضية، “تدهور” العلاقات بين ناديي النصر والاتحاد، بشكل مخيف؛ وذلك على خلفية صفقة النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله

وحمد الله البالغ من العمر 31 سنة، لعب في صفوف النصر، في الفترة من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل أن يقوم مجلس إدارة مسلي آل معمر، بـ”فسخ” عقده

وبعد الرحيل عن قلعة العالمي.. انتقل النجم المغربي الكبير، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي “يناير 2022″، حيث سجل 13 هدفًا وصنع آخر، خلال 15 مباراة رسمية – حتى الآن –

* نجم الاتحاد إلى النصر.. وعبدالغني “يقتحم” الأزمة وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، إن العلاقات بين النصر والاتحاد، تاريخية وقوية للغاية، مستشهدًا بما حدث في أزمة اللاعبين السابقين حسين عبدالغني ومشعل السعيد

وأشار الصرامي في تصريحات تلفزيونية، إلى وقوع مشكلة خطيرة في وقتٍ سابق، بين عبدالغني والسعيد، كادت أن تصل إلى جهات غير رياضية، لولا تدخل المسؤولين في النصر والاتحاد، الذين قاموا باحتواء الأزمة، بفضل علاقتهما الرائعة

وزعم الإعلامي الرياضي، بوجود أشخاص وجهات، يسعون إلى خلخلة هذه العلاقات التاريخية بين عملاقي الرياض وجدة

وبالتزامن مع تصريحات سعود الصرامي، أعلنت تقارير صحفية، انتقال مرتقب لأحد نجوم نادي الاتحاد، إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القليلة القادمة

ولم تذكر التقارير، اسم هذا اللاعب؛ إلا أن الأنظار كلها تتجه إلى فهد المولد، جناح نادي الاتحاد السابق، الذي أصبح حرًا، بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم

ولكن.. انتقال المولد إلى النصر؛ متوقف على تقليل عقوبة إيقافه لمدة عام ونصف، والصادر في شهر مايو الماضي؛ بسبب تناول مواد منشطة محظورة

وإلى جانب المولد؛ هناك اسمين من الاتحاد، قد ينتقلا إلى النصر، مع اقتراب نهاية عقديهما؛ وهما: المدافع حمدان الشمراني والجناح الهجومي عبدالرحمن العبود

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Source almnatiq

