ميليشيا الحوثي ترتكب 500 خرق منذ تجديد الهدنة

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المناطق_متابعات
أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية مساء اليوم الإثنين، مقتل خمسة جنود، وإصابة 27 آخرين، إثر خروقات «ارتكبتها مليشيا الحوثي»، في مختلف الجبهات خلال الخمسة أيام الأولى من الهدنة الأممية.
وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان له: ارتكبت مليشيا الحوثي، ما يزيد على 500 خرق للهدنة الأممية خلال الخمسة أيام الأولى من الهدنة الأممية بعد تمديدها للمرة الثالثة، في جبهات محافظات الحديدة، وتعز، والضالع، وأبين، وحجة وصعدة، إضافة إلى محافظتي الجوف ومأرب«.
وتنوعت الخروقات، وفقًا للمركز، «بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة في كافة الجبهات بصواريخ الكاتيوشا، وبالمدفعية والعيارات المختلفة، وبسلاح القناصة والطائرات المسيرة المفخخة، نتج عنها استشهاد 5 من رجال الجيش وإصابة 27 آخرين».
واتهم الجيش الحكومي، ميليشيا الحوثي «بمضاعفة أعمال شق طرقات واستحداث مواقع قناصة وحفر خنادق وبناء تحصينات، وكذا نشر طائرات استطلاعية مسيرة في مختلف الجبهات».
كان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن في الثاني من أغسطس (آب) الجاري، تمديد الهدنة للمرة الثالثة، لشهرين إضافيين، قبل ساعات من انتهاءها، مشيرًا إلى أن الهدنة تضمن التزامًا من أطراف الصراع «بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسعة في أسرع وقت ممكن».
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Source almnatiq
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