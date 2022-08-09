︎
.
استعرضت أمانة منطقة الرياض، أبرز المُخالفات التي يتم رصدها من خلال مراقبيها خلال زياراتهم إلى المنشآت المُقدِمة لمنتجات التبغ في العاصمة.
وأوضحت الأمانة، أن قائمة أبرز المُخالفات تتضمن ممارسة تقديم منتجات التبغ دون الحصول على تصريح أو بتصريح غير سارٍ وهو ما يُعرّض القائم به للعقوبات النظامية، وكذلك عدم احتساب رسم تقديم منتجات التبغ لجميع المبيعات.
ونوهت إلى أن المُخالفات تتضمن عدم الالتزام بتقديم الإفصاح للمبيعات الشهرية لمنتجات التبغ وسداد ما يترتب عليها من رسوم مُستحقة سلوك يستوجب العقوبات المنصوص عليها وفق الأنظمة، إلى جانب عدم تحديد نسبة الرسم لمنتجات التبغ وإضافته كبند مستقل في فاتورة العميل.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “أمانة الرياض” تستعرض أبرز المُخالفات المرصودة في المنشآت المُقدِمة لمنتجات التبغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.