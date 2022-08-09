︎
.
المناطق_متابعات
أعلنت السفارة العراقية لدى الكويت، عن اعتماد السلطات العراقية (الهيئة العامة للجمارك)، آلية جديدة لدخول وخروج المركبات والدرّاجات إلى جمهورية العراق، التي تحمل لوحات تسجيل كويتية أو أجنبية.
وأشارت في بيان إلى اعتماد دفتر الـ (KT)، وذلك عبر منفذ سفوان الحدودي وجميع المنافذ الحدودية في جمهورية العراق من دون الحاجة إلى إيداع مبلغ الوديعة المالية كتأمينات على المركبة.
وبهذا القرار بات السفر إلى العراق ممن لديهم تأشيرة، متاحاً بمركباتهم الخاصة من دون دفع مبلغ وديعة الـ 10 في المئة من قيمة مركبتهم كما كان في السابق.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يلغي رسوم وديعة الـ 10% على دخول المركبات والدرّاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.