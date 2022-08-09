محاولات مكثفة من التعاون لحل أزمة مصطفى فتحي

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كشفت مصادر عن بذل مجلس إدارة نادي التعاون، برئاسة سعود الرشودي محاولات مكثفة لحل أزمة محترف الفريق، المصري مصطفى فتحي.

وتبحث إدارة التعاون بحسب المصادر، عن مخرج من هذا المأزق الخاص باللاعب في بلاده، من أجل إكمال مدة العقد النظامية التي وقعها مع النادي ا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بمدة موسمين ونصف.

وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى أن السلطات المصرية رفضت مغادرة اللاعب بلاده بسبب أمور تتعلق بتأدية الخدمة العسكرية.



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Source akhbaar24

