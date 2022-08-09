480 مليارا التكلفة الاقتصادية للتدخين خلال 12 سنة - #عاجل

قدرت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتي أطلقت عليها عنوان (لعبة نهاية التبغ 2030) التكلفة الإجمالية التراكمية للتدخين من 2018 إلى 2030 بنحو 480 مليارًا بالإضافة إلى فقدان سنتين من متوسط العمر للمدخنين. الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ نقاط الضعف - قلة الدراسات والمسوحات الخاصة باستخدام التبغ وفق المنهجية العلمية. - قلة مواضيع مكافحة التدخين في مناهج التخصصات الطبية. نقاط القوة - اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. - جمعيات مكافحة التدخين. - برامج فعالة لمكافحة التدخين في كل مناطق المملكة. الفرص - رؤية المملكة 2030 - نظام مكافحة التدخين. -التقاليد السعودية لتشجيع الممارسات الصحية. - الاستفادة من المتطوعين خاصة من بين طلاب الجامعات. التحديات - انخفاض أسعار بعض منتجات التبغ. - تنوع وسائل وصور استخدام التبغ. - عدم وجود تراخيص لبيع منتجات التبغ في منافذ البيع. الهدف الرئيسي للاستراتيجية: وصول معدل انتشار استخدام التبغ إلى 5% في 2030. مراحل التنفيذ المرحلة الأولى (2019م – 2020) تطبيق السياسات الست لمكافحة التبغ 100% MPOWER المرحلة الثانية (2021م – 2025) تطبيق مبادرات مكافحة التبغ الناجحة عالميًا Benchmarking المرحلة الثالثة (2026م – 2030) تطبيق استراتيجيات إنهاء لعبة التبغ ‏Endgame الوضع الحالي %12.1 المسح الوطني للأمراض المزمنة 2014م. %12.2 مسح الأسرة والطفل للهيئة العامة للإحصاء 2017. العبء الاقتصادي 2018 من انتشار التدخين 19.9 مليار ريال من 2018م إلى 2030 - 497.929 مليار - فقدان سنتين من متوسط العمر إلى 2030



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