شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية مشاهدة مباريات الدوري السعودي عبر الإنترنت؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء بشكل رسمي عن القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية المواجهات القادمة في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين والسوبر، بعد بيع حقوق الدوري السعودي والكأس والسوبر بمبلغ يقدر بـ 900 مليون ريال.

كيفية مشاهدة الدوري السعودي عبر الإنترنت؟

بالطبع لن تستطع جميع الجماهير مشاهدة مباريات الدوري السعودي عبر شبكة قنواتSSC.

وتوجد العديد من الطرق البديلة لمشاهدة البطولات السعودية خلال الفترة المقبلة، وهي..

- عبر منصة “شاهد” من خلال الإنترنت، بتقنيتي SD وHD.

- وكما وبالإمكان مشاهدة المباريات من خلال منصة شاهد بتقنية SD لمدة شهر بشكل مجاني.

- ولحصول الجماهير على جودة HD، يجب الاشتراك في خدمة “شاهد VIP”.

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية

يتسائل العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية عن تردد قناة SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري للبطولات السعودية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تردد SSc كالتالي..

تعرف على تردد SSC عبر القمر الصناعي نايل سات:-

- التردد : 12523.

- الإستقطاب : أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

- معدل الترميز : 27500.

- دقة الجودة : HD.

تعرف على تردد SSC عبر القمر الصناعي عرب سات:-

- التردد : 12418.

- الإستقطاب : أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

- معدل الترميز : 27500.

- دقة الجودة : HD

موعد انطلاقة منافسات الدوري السعودي 2022/2023

تنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد 2022/2023، في اواخر شهر أغسطس الحالي يوم الخميس الموافق 25.

وتفتتح منافسات الجولة الأولى من البطولة السعودية بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك في الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة، 7:05 بتوقيت مكة المكرمة، 8:05 بتوقيت أبو ظبي.