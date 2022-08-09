شكرا لقرائتكم خبر عن كيفيه مشاهدة بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن بيع حقوق بث مباريات الدوري الموسم الجديد 2022-2023، لمجموعة قنوات SSC.

وكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم إبرام اتفاقية مع قنوات SSC، لنقل مباريات الدوري السعودي خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

وذكرت أن قنوات SSC، حصلت على حقوق نقل بطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي لمدة 3 مواسم مقبلة.

كيفية مشاهدة مباريات الدوري السعودي

ويمكنكم مشاهدة مباريات الدوري السعودي للموسم الكروى الجديد 2022-2023 عبر قنوات SSC وجاء تردد القنوات على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12523

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11747

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500