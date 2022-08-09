شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قنوات SSC الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن حصول قنوات SSC، على حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2022-2023.

قنوات SSC تحصل على حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي 2022-2023

وكشفت الرابطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن قنوات SSC، حصلت على حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر لمدة 3 مواسم مقبلة.

وتبدأ منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

تردد قنوات SSC الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12523

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11747

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز 27500

مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 25 أغسطس

الفيحاء ضد ضمك، 6:05 بتوقيت القاهرة، و7:05 بتوقيت مكة المكرمة.

الخليج ضد الهلال، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 بتوقيت القاهرة.

الجمعة 26 أغسطس

الاتفاق ضد الطائي، 5:45 بتوقيت القاهرة، و6:45 بتوقيت مكة المكرمة.

العدالة ضد الاتحاد، 5:45 بتوقيت القاهرة، و6:45 بتوقيت مكة المكرمة.

الشباب ضد الباطن، 8:00 بتوقيت القاهرة، و9:00 بتوقيت أبوظبي.

السبت 27 أغسطس

الفتح ضد التعاون، 6:45 بتوقيت مكة المكرمة، و5:45 بتوقيت القاهرة.

أبها ضد الرائد، 8:00 بتوقيت القاهرة، و9:00 بتوقيت مكة المكرمة.

النصر ضد الوحدة، 8:00 بتوقيت القاهرة، و9:00 بتوقيت مكة المكرمة.