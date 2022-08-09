شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قنوات SSC الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية عن تردد قناة SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري للبطولات السعودية خلال الفترة المقبلة.

ونستعرض لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" في السطور التالية تردد قناة SSC،، الحاصلة على حقوق بث كأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي حتى 3 مواسم قادمة.

تعرف على تردد قناة SSC الرياضية السعودية

- عبر القمر الصناعي نايل سات:-

• التردد 12523.

• الإستقطاب أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ 5/6.

•معدل الترميز 27500.

• دقة الجودة HD.

-عبر القمر الصناعي عرب سات:-

• التردد 12418.

• الإستقطاب أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ 3/4.

• معدل الترميز 27500.

• دقة الجودة HD.

طريقة مشاهدة الدوري السعودي عبر الإنترنت

لن تستطع الجماهير بأجمعها مشاهدة مباريات الدوري السعودي من خلال شبكة قنواتSSC.

ونقدم لكم عبر موقعنا" السعودية سبورت" في السطور التالية الطريقة البديلة لمشاهدة البطولات السعودية خلال الفترة المقبلة، وذلك يأتي كما يلي..

يمكن للجماهير مشاهدة مباريات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين بالإضافة إلى بطولة السوبر عبر منصة “شاهد” على الإنترنت، بتقنيتي SD وHD.

وكما ويمكن للجماهير مشاهدة مباريات الدوري من خلال شاهد ذكرها بتقنية SD لمدة شهر بشكل مجاني من تاريخ الاشتراك، ولكي يحصل الجماهير على جودة HD، يجب الاشتراك إشتراك في خدمة “شاهد VIP”.

بيع بث حقوق الدوري السعودي والكأس والسوبر مبلغ خيالي

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نقل مباريات الدوري السعودي وكأس السوبر وخادم الحرمين الشريفين، وذلك عبر قناة SSC.

تعرف على موعد انطلاقة منافسات الدوري السعودي 2022/2023

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023، يوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري.

وتفتتح بطولة الدوري السعودي بمواجهة تجمع بين الفيحاء وضمك في الساعة 6:05 بتوقيت القاهرة، 7:05 بتوقيت مكة المكرمة، 8:05 بتوقيت أبو ظبي.

الجدير بالذكر تمكن الهلال من الحفظ على لقب الدوري السعودي للنسخة الماضية 2021/2022، بعد ترعرع على قمة ترتيب الجدول السعودي برصيد 67 نقطة.